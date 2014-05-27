НБУ снизил ставки рефинансирования коммерческих банков

Об этом говорится в постановлении регулятора "Об отдельных вопросах рефинансирования банков", которое опубликовано в газете «Урядовый курьер» 27 мая. Документ вступает в силу со дня опубликования.

“Размер процентной ставки по стабилизационным кредитам во время предоставления такого кредита/изменения условий кредитного договора в части продления срока пользования таким кредитом определяется в годовых процентах на уровне полторы учетных ставки НБУ”, - говорится в тексте постановления.

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Согласно постановлению, размер ставки за пользование кредитами для сохранения ликвидности банков, которые предоставлены после 15 апреля 2014 года, снижен до уровня двойной учетной ставки НБУ, размер ставки за пользование кредитами для поддержки ликвидности банков, разработавших программу финансового оздоровления, выданными после 1 марта 2014 года, снижен до уровня полторы учетных ставки НБУ.

При этом, измененная процентная ставка на протяжении срока действия кредитного договора изменению не подлежит.

Согласно сообщению, такое снижение ставок должно способствовать безопасности и финансовой стабильности банковской системы, защите интересов вкладчиков и кредиторов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле 2014 года по сравнению с мартом сократил объем рефинансирования банков на 27,6% - до 23,4 млрд грн.

Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям за апрель составила 15,54% годовых (с начала года — 13,41% годовых).

Национальный банк Украины с 15 апреля увеличил учетную ставку с 6,5% до 9,5%. Нацбанк объяснил это ускорением темпов инфляции с начала года и девальвацией национальной валюты. Данная мера вместе с другими стабилизационным мерами должна повысить привлекательность банковских депозитов, а также положительно повлияет на валютный рынок Украины.