Шлапак отчитался о выполнении госбюджета

Дефицит общего фонда государственного бюджета в январе-апреле текущего года составил 7,8 млрд грн, и бюджет текущего года будет выполнен, сказал министр финансов Александр Шлапак, представляя финансовые показатели страны за январь-апрель текущего года на заседании Кабинета министров.

«В январе-апреле мы выполнили государственный бюджет с дефицитом по общему фонду 7,8 млрд», - сказал он. По словам министра, это значительно меньше позволенных до конца текущего года 68 млрд грн и установленных на текущий период 31 млрд грн. «Бюджет 2014 года Украиной будет выполнен», - добавил Шлапак.

Как отметил министр, доходы госбюджет за январь-апрель составили 120,6 млрд грн, что на 14,4 млрд грн или почти на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По его словам, в общий фонд госбюджета за 4 месяца поступило 106,2 млрд грн, что на 14,8 млрд грн или более чем на 16% больше, чем в прошлом году.

Шлапак подчеркнул, что выполнение госбюджета налоговыми и таможенными органами стало возможным только после внесения изменений в госбюджет, в то время как ранее доходная часть пополнялась за счет перечислений суммы превышения доходов над расходами от Национального банка Украины. «21 млрд грн Национальным банком уже перечислено в госбюджет превышений доходов над расходами», - сказал он.

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В то же время, министр отметил, что Миндоходов и сборов не принимает достаточных мер для борьбы с контрабандными и серыми схемами на таможне. «Наше министерство доходов и сборов, не смотря на категорическое требование премьер-министра, остается полузакрытым», - сказа Шлапак и добавил, что премьер поручил 2 июня провести расширенное совещание с налоговиками, провести «препарирование» доходов госбюджета и сделать выводы.

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Что касается расходов госбюджета, то по словам Шлапака, они составили 127,3 млрд, в том числе расходы общего фонда 114 млрд или 92% росписи госбюджета. «Имеем недовыполнение госбюджета по расходам. Социальные расходы общего фонда госбюджета профинансированы в размере 96 млрд или на 100%. Полностью на 100% обслуживается государственный долг, хотя он для нас обошелся за 4 месяца этого года на 12 млрд дороже или на 37%, чем мы планировали, из-за курса», - сказал он.

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Министр отметил, что также в полной мере выполняются обязательства перед Пенсионным фондом, дефицит которого профинансирован на 100% в объеме почти 28 млрд грн, но некоторые сложности с финансирование госбюджета имеются. «Основные проблемы связаны с недостатком средств на казначейском счете. 1,5 млрд грн задолженности перед центральными органами исполнительной власти», - сказал Шлапак. Также, по его словам, возникают сложности с финансированием дефицита «Нафтогаза» и дефицитом Пенсионного фонда, который остается несбалансированным, поскольку дефицит вырос на 2 млрд грн с начала года.

В отношении местных бюджетов, Шлапак отметил, что в общий фонд местных бюджетов поступило 24 млрд грн, и таким образом плановые показатели выполнены на 101,2%, в том числе по Киевской, Черкасской, Кировоградской и Житомирской областям выполнение на 102-103%. В то же время, по 10 регионам недовыполнение местных бюджетов, в первую очередь в Запорожской, Полтавской и Харьковская областях. «В целом, из 667 бюджетов чуть больше половины, 335 выполняются, по 332 эти показатели не выполняются», - сказал он.

Министр подчеркнул, что правительство своевременно перечисляет все межбюджетные трансферты местным бюджетам и обеспечивает краткосрочными кредитами, но задолженность перед местными бюджетами есть. «Мы имеем, к сожалению задолженность, по незащищенным расходам, в размере 3,5 млрд грн… Сегодня мы преступаем к ее погашению», - сказал Шлапак, и сообщил, что сегодня будет перечислено 2,4 млрд грн, в том числе 70% - на местные бюджеты, 30% - для погашения задолженности перед центральными органами исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в первом квартале 2014 года составил 4,094 млрд грн, что на 9,48% или на 429 млн грн меньше дефицита по итогам января-марта прошлого года. По информации Минфина, показатель дефицита составил 6% годового показателя согласно госбюджету на текущий года с изменениями от 27 марта.

Сводный бюджет в первом квартале был сведен с профицитом в 496,9 млн грн., в то время как за аналогичный период прошлого года – с дефицитом в 5,683 млрд грн. Дефицит общего фонда госбюджета по итогам января-марта 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился на 37,9% - до 4,375 млрд грн.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предполагающий дефицит бюджета в объеме 68,5 млрд грн и предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.



