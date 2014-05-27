Кабмин выделит местным бюджетам 2,5 млрд гривень помощи

Кабинет министров Украины впервые за три месяца принял решение выделить 2,5 млрд грн на финансирование незащищенных статей бюджета и оказание помощи территориальным общинам, заявил в ходе селекторного заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к представителям местных облгосадминистраций, Яценюк отметил: «Мы приняли решение вместе с Министерством финансов по обеспечению выплат по незащищенным статьям государственного и местных бюджетов… 2,5 млрд грн будет распределено по всем местным бюджетам. Знаю, что у вас (представителей местной власти - УНИАН) накопилась масса платежных поручений, и это первый раз за три месяца, когда мы приняли решение помочь территориальным общинам».

По словам Яценюка, в последние три месяца ситуация в стране была крайне сложная. «Она остается и сейчас непростой, но мы нашли ресурс, который мы получили от международных финансовых доноров», - сказал глава правительства.

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В то же время, по информации министра финансов Александра Шлапака, также присутствовавшего на заседании правительства, задолженность правительства перед местными бюджетами составляет 3,5 млрд грн. Дефицит сводного бюджета, по словам Шлапака, составляет 7,7 млрд грн, что является допустимым с точки зрения общего дефицита бюджета, запланированного на 2014 год.

