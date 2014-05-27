Шлапак раскритиковал Миндоходов: «серые схемы» и «налоговые ямы» не закрыты

Находящееся в стадии ликвидации Министерство доходов и сборов не предпринимает адекватные шаги по пресечению поступлении на территорию Украины товаров контрабандным путем и ликвидации «серых схем».

Об этом на заседании правительства заявил министр финансов Александр Шлапак.

«Миндоходов не предпринимает пока адекватные шаги по борьбе с этим явлением. До конца не закрыты контрабандные и «серые схемы», - сказал министр.

При этом Шлапак сообщил о том, что продолжают существовать «налоговые ямы», наносящие большой урон экономике.

«А если не работают налоговые площадки, начинают работать так называемые «партизаны», - отметил министр.

Кроме того, министр финансов назвал работу министерства полупрозрачной, уточнив, что общественность не влияет на принятие решение и не участвует в разрешение конфликтных ситуаций.

В связи с этим министр заявил о необходимости 2 июня провести совещание с участием налоговиков и таможенников.

В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк поддержал инициативу министра по проведению совещания и не исключил принятия кадровых решений.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабинет министров принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенные службы Министерству финансов Украины.

Куратором налоговой был назначен Игорь Билоус, таможни - Виталий Науменко, а куратором службы финансовых расследований - Владимир Хоменко.

Ранее украинские и иностранные бизнесмены, работающие в Украине, положительно восприняли стремление Министерства доходов и сборов Украины реформировать таможенную службу при непосредственном участии представителей деловых кругов.

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В средине мая Науменко заявил, что за два месяца полностью искоренить коррупцию на региональных таможнях невозможно, так как для этого необходимо повысить заработную плату сотрудникам, а также провести кадровые изменения.

