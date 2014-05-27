Вместо Миндоходов в Украине создана государственная фискальная служба

Кабинет министров Украины принял решение о создании государственной фискальной службы по вопросам налоговой и таможенной политики, заседание которой может состояться уже 2 июня текущего года, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

По его словам, наиболее вероятной темой заседания станет отчет о борьбе налоговых и таможенных органов с налоговыми ямами и схемами уклонения от уплаты налогов.

"2 июня мы с вами проведем совещание. У нас создана государственная фискальная служба Украины, и я хотел бы, чтобы второго числа они (кураторы налоговых и таможенных органов - УНИАН) отчитались о борьбе с налоговыми ямами, о том, как они ликвидировали коррупцию на таможне или не ликвидировали, и о том, как мы работаем с бизнесом, в первую очередь, органы налоговой службы. И далее, мы будем принимать в том числе и кадровые решения", - сказал премьер.

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Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что находящееся в стадии ликвидации Министерство доходов и сборов не предпринимает адекватные шаги по пресечению поступления на территорию Украины товаров контрабандным путем и ликвидации «серых схем».

Кроме того, министр финансов назвал работу министерства полупрозрачной, уточнив, что общественность не влияет на принятие решений и не участвует в разрешении конфликтных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабинет министров принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенные службы Министерству финансов Украины. К середине апреля Яценюк поручил руководству налоговых и таможенных органов ликвидировать все серые схемы, однако в середине мая заместитель министра доходов и сборов Украины Виталий Науменко заявил, что за два месяца полностью искоренить коррупцию на региональных таможнях невозможно, так как для этого необходимо повысить заработную плату сотрудникам, а также провести кадровые изменения.