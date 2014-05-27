Межбанк закрылся долларом по 11,96 грн
На украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту практически не изменились.
Во вторник, 27 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7500/11,9500, к 12:00 сузился спрэд до 11,8500/11,9200. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,8900/11,9600, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0400/16,3155, к 12:00 цены составили 16,1650/16,2665. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,2220/16,3235.
Рублевый рынок открылся котировками 0,3426/0,3485, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3458/0,3479. К закрытию торгов цены повысились до 0,3459/0,3488.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3640/1,3665.
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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 мая, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 11,660821.
Министр финансов Украины Александр Шлапак вчера заявил, что правительство Украины располагает всеми возможностями не допустить волатильности на валютном рынке и дальнейшего обесценивания гривни.
Он не уточнил, до какого уровня будет укрепление гривни, сообщив, что этот вопрос будет еще обсуждаться, но курс на уровне 10,5 грн/долл. позволяет сбалансировать внешнюю торговлю товарами и услугами.