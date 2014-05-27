Межбанк закрылся долларом по 11,96 грн

Во вторник, 27 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7500/11,9500, к 12:00 сузился спрэд до 11,8500/11,9200. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,8900/11,9600, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0400/16,3155, к 12:00 цены составили 16,1650/16,2665. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,2220/16,3235.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3426/0,3485, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3458/0,3479. К закрытию торгов цены повысились до 0,3459/0,3488.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3640/1,3665.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 мая, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 11,660821.

Министр финансов Украины Александр Шлапак вчера заявил, что правительство Украины располагает всеми возможностями не допустить волатильности на валютном рынке и дальнейшего обесценивания гривни.

Он не уточнил, до какого уровня будет укрепление гривни, сообщив, что этот вопрос будет еще обсуждаться, но курс на уровне 10,5 грн/долл. позволяет сбалансировать внешнюю торговлю товарами и услугами.