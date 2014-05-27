В банке друга Януковича-младшего введена временная администрация

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 26 мая ввел временную администрацию в «Пивденкомбанк» сроком на 3 месяца - до 25 августа 2014 года, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, Фонд принял решение о введение временной администрации в банк на основании постановления правления Национального банка Украины №305 от 23 мая 2014 года «Об отнесении публичного акционерного общества «Пивденкомбанк» к категории неплатежеспособных».

Фонд назначил временным администратором банка Анатолия Маляренко.

По информации Фонда, в период временной администрации банка вкладчики могут получить средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, с процентами на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

В то же время, в Фонде подчеркнули, что подача заявлений на выплату средств до начала и в период работы временной администрации законодательством не предусмотрена, выплата средств будет осуществляться по спискам вкладчиков, которые формирует уполномоченное лицо Фонда.

Как сообщал УНИАН, с 22 мая временная администрация работает в «Промэкономбанке», с 24 апреля - в «Интербанке», с 14 марта - в банках «Форум» и «Меркурий», с 3 марта - в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке». Также временная администрация с 17 января работала в банке «Даниэль».

Ранее Кабинет министров Украины подготовил обращение к Национальному банку с просьбой вмешаться в ситуацию с задержкой «Пивденкомбанком» и «АвтоКразБанком» платежей, поступивших на счета данных финучреждений от участников государственных программ доступного жилья

Справка УНИАН. «Пивденкомбанк» работает на рынке Украины с 1990 года. Основными акционерами банка являются Руслан Циплаков (45,4568% акций в прямом владении и 54,4827% - опосредованно) и компания «Метал Юнион» (45,1208% и 9,3619%). Банк входит в состав промышленно-финансовой группы «Метал Юнион», которая специализируется на металлургии и горнодобывающем производстве.

По информации СМИ, владелец банка Циплаков является близким другом Александра Януковича. В начале марта правоохранительные структуры провели в банке обыски. Корреспондентский счет банка был заблокирован, а наличные средства арестованы.