В США средний доход гендиректора компании достиг рекордных $10,5 млн

В США средний доход лиц, занимающих пост генерального директора компании, достиг рекордных $10,5 млн в год. Как показало исследование, результаты которого во вторник опубликовало агентство Associated Press, за последний год этот показатель вырос на 8,8%, передает ИТАР-ТАСС.

Агентство совместно с аналитической компанией Equilar изучило компенсационные пакеты 337 генеральных директоров компаний, входящих в индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка. При вычислении доходов топ-менеджеров учитывалась их непосредственная зарплата, различные премии, а также предоставляемые им ценные бумаги.

Авторы исследования отметили, что генеральный директор в США в настоящее время в среднем зарабатывает в 257 раз больше, чем обычный рабочий. В 2009 году это соотношение составляло 1 к 181.

Согласно данному исследованию, самым высокооплачиваемым топ-менеджером США по итогам года стал глава Nabors Энтони Петрелло. В 2013 году генеральный директор компании, специализирующейся на оказании нефтепромысловых сервисных услуг, заработал 68,3 млн долларов. За ним следует Лесли Мунвес из телерадиокорпорации CBS, получивший в 2013 году $65,6 млн.

Больше всего за последний год выросли доходы руководителей в банковском секторе. Генеральные директора компаний, работающих в этой сфере, в 2013 году получили в среднем на 22% больше, чем в 2012 году. Самый высокий доход был у топ-менеджера финансовой компании Blackrock Ларри Финка - $22,9 млн.

