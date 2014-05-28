Доллар на межбанке снова поднялся до 12 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 11,8500/12,0000 грн/долл.

Как сообщает финансовая копания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,1492/16,3560 грн/евро.

Цены на российскую валюту составили – 0,3433/0,3477 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизился – 1,3629/31 (вторник - 1,3652/54).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Напомним, во вторник, 27 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7500/11,9500, к 12:00 сузился спрэд до 11,8500/11,9200. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,8900/11,9600.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0400/16,3155, к 12:00 цены составили 16,1650/16,2665. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,2220/16,3235.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3426/0,3485, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3458/0,3479. К закрытию торгов цены повысились до 0,3459/0,3488.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 мая, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 11,660821.

Во вторник, 27 мая, министр финансов Александр Шлапак заявил, что курс гривни будет приведен к экономически обоснованному уровню 11 грн за 1 долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций, но одновременно ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С начала текущего года гривня обесценилась на 46%.

Согласно госбюджету на 2014 год, правительство ожидает средний курс гривни к доллару по итогам года на уровне 10,5 грн/долл.