Минфин привлек в госбюджет $214,8 млн и 20 млн гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 27 мая, привлекло в госбюджет 214,770 млн долл. и 20,063 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что ранее Минфин не планировал размещение валютных облигаций в мае текущего года.

Минфин привлек валютные средства в результате размещения облигаций в долларах США на 14 дней под 3% годовых, удовлетворив все 8 поданных заявок. Гривневые средства привлечены в результате размещения 2-летних облигаций под 17% годовых по двум из трех поданных заявок.

По информации Минфина, в результате аукциона в госбюджет привлечено 2,543 млрд грн по курсу НБУ.

Как сообщал УНИАН, Минфин в мае провел два аукциона по размещению ОВГЗ, в ходе которых привлек в госбюджет 2,246 млрд грн. Предыдущий аукцион Минфина 20 мая завершился безрезультатно.

По оперативным данным Госказначейства на 26 мая, с начала года в госбюджет поступило 68,393 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 27,174 млрд грн, на обслуживание госдолга — 14,722 млрд грн.

По состоянию на 27 мая объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 286,878 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 177,263 млрд грн, в собственности банков — 83,571 млрд грн, нерезидентов — 16,007 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.