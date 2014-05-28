Доллар подешевел на 5 копеек

В среду, 28 мая, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,9000/11,9500 грн/долл. против 11,8500/12,0000 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 установились на уровне 16,2070/16,2815 грн/евро против 16,1492/16,3560 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3629/1,3631, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 установились на уровне 0,3443/0,3458 грн/рубль против 0,3433/0,3477 грн/рубль на открытии торгов.

В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 34,5340 (+0.1445).

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,8900/11,9600 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,2220/16,3235 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3459/0,3488 грн/рубль.