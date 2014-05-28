Украина сократила дефицит госбюджета более чем вдвое

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-апреля 2014 года составил 6,930 млрд грн, что в 2,3 раза меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 16,145 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета за январь-апрель 2014 составил 6,930 млрд гривень, что соответствует 10,1% годового показателя, утвержденного Верховной Радой Украины в законе о бюджете с изменениями от 27 марта 2014 года (годовой показатель – 68,564 млрд гривень)», - говорится в сообщении Минфина.

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По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-апрель 2014 года составил 2,858 млрд грн, что в 6,6 раза ниже показателя дефицита за январь-апрель 2013 года. Дефицит общего фонда госбюджета по итогам 4 месяцев т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в 2,3 раза - до 7,799 млрд грн.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 120,555 млрд грн, что на 14,437 млрд грн, или на 13,6%, больше аналогичного показателя прошлого года. Общая сумма доходов сводного бюджета за январь-апрель т.г. составила 152,050 млрд грн, что на 14,300 млрд грн, или на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фактические поступления в общий фонд госбюджета за указанный период против аналогичного показателя 2013 года выросли на 14,821 млрд грн, или на 16,21%, - до 106,241 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за январь-апрель 2014 года составили 127,284 млрд грн, что на 5,577 млрд грн, или на 4,58%, больше показателя за январь-апрель прошлого года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за этот период составила 154,718 млрд грн, что на 0,9%, или на 1,328 млрд грн, меньше соответствующего показателя 2013 года. Кассовые расходы общего фонда госбюджета за четыре месяца составили 114,297 млрд грн, что больше соответствующего показателя прошлого года на 4,4%, или на 4,802 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в первом квартале 2014 года составил 4,094 млрд грн, что на 9,48%, или на 429 млн грн, меньше дефицита по итогам января-марта прошлого года.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предполагающий дефицит бюджета в объеме 68,5 млрд грн и предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.

27 мая министр финансов Украины Александр Шлапак, представляя финансовые показатели страны за январь-апрель, сообщил, что дефицит общего фонда госбюджета за этот период составил 7,8 млрд грн, и заявил, что Украина выполнит бюджет текущего года.