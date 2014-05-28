Межбанк закрылся долларом по 11,94 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/12,0000 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,9000/11,9500 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,9000/11,9400 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 16,1492/16,3560 грн/евро, к 12:00 цены составили 16,2070/16,2815 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 16,1915/16,2520 грн/евро.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3433/0,3477 грн/рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3443/0,3458 грн/рубль. К закрытию торгов цены повысились 0,3444/0,3464 грн/рубль. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,5150 (+0.1255).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3605/1,3635.