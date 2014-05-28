Правительство направило в Раду законопроект о налоговой амнистии

Кабинет министров передал в Верховную Раду ранее одобренный проект закона о введении в Украине механизма налоговой амнистии, предполагающего освобождение налогоплательщиков от финансовой, административной и уголовной ответственности за сознательное занижение налоговых обязательств по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, сформированных на 1 января 2014 года.

По информации, размещенной на веб-портале Верховной Рады, законопроект № 4930 о внесении изменений в Налоговый кодекс зарегистрирован 26 мая текущего года.

Согласно проекту закона, налоговый компромисс применяется к налогоплательщикам, подавшим по заранее установленной форме уточняющий расчет налоговых обязательств, и влечет уплату части уточненных обязательств в бюджет. «Сумма, подлежащая уплате, составляет 15% от заниженного обязательства налога на прибыль и\или на добавленную стоимость и выплачивается в течении 60 дней с момента согласования уточненных платежных данных, - говорится в проекте закона. - При этом 85% такой суммы считаются погашенными, на них не распространяются штрафные санкции или пени».

Уточняющий расчет обязательств, как сказано в законопроекте, потребует дополнительной сверки данных, которую проведут контролирующие органы. В случае, если налогоплательщик при оценке обязательств допустил ошибки или нарушения, налоговые органы в течение 10 дней пришлют такому налогоплательщику специальный запрос с указанием ошибок.

«Если такой запрос не придет, сумма налоговых обязательств считается согласованной», - говорится в законопроекте.

При этом компромисс считается недостигнутым, а ответственность за нарушения законодательства – неснятой, в случае, если налогоплательщик не обратился с ходатайством о применении компромисса или не исправил ошибки при уточнении налоговых обязательств в соответствии с рекомендациями налоговых органов, изложенными в запросе.

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В то же время, в случае выполнения налогоплательщиком всех условий компромисса, его действия по уклонению от уплаты налогов и уменьшению обязательств, сформированных на 1 января 2014 года, считаются неумышленными.

«Добровольная акция декларирования неуплаченных платежей в бюджет является определенным компромиссом между налогоплательщиками и государством, а результатом такого взаимопонимания являются платежи в бюджет», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Внедрение норм законопроекта, как ожидается, обеспечит дополнительные поступления в бюджет, улучшит условия развития в Украине открытой, прозрачной экономики и будет способствовать ее детенизации.

Как сообщал УНИАН, законопроект о налоговом компромиссе был рассмотрен на выездном заседании правительства в Николаеве 21 мая. В Министерстве доходов и сборов Украины отметили, что документ является международной практикой и отвечает интересам деловых кругов.