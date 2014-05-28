Bloomberg: В мае евробонды Украины могут показать максимальный рост с 2010 года благодаря победе Порошенко

Об этом говорится в статье Кристофа Чамониколаса, Наташи Дофф и Андраса Джерджели под названием «В мае евробонды Украины могут показать максимальный рост с 2010 г. благодаря победе Порошенко» на сайте Bloomberg.com.

Облигации с начала мая выросли на 7,9%, и, возможно, продемонстрируют в этом месяце наилучшие показатели с 2010 года. Украина показала лучший результат среди 56 развивающихся стран из индекса Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond. Прибыльность долларовых облигаций со сроком погашения в апреле 2023 г. снизилась на 23 пункта до 8,79 % по состоянию на 13:22 по киевскому времени, при том, что украинские военные продолжили наступательную операцию против пророссийских повстанцев в Донецке.

Миллиардер Порошенко получил 54,5 % голосов на выборах 25 мая. После подсчета 95 % бюллетеней Центральная избирательная комиссия заявила, что во втором туре нет необходимости. Новоизбранный президент обещал посетить восточные регионы, чтобы положить конец борьбе с сепаратистами, которые помешали проведению выборов. Президент России Владимир Путин, который не признает киевское правительство, пообещал сотрудничать с победителем.

«Украинские облигации начали расти, когда уменьшился риск военного конфликта с Россией, а президентские выборы стали еще одним шагом на пути к стабилизации ситуации», – сказал в телефонном разговоре из Лондона Вадим Храмов, аналитик Банка Америки.

«Новые бои в Донецке показывают, что все еще есть риск внутреннего конфликта, но мы считаем очень маловероятным непосредственное участие России в нем».

«Праздничный подъем»

Позавчера индекс украинских акций (индекс UX) повысился больше всего за последних 2 месяца – на 4,6 %, и достиг двухлетнего максимума. Вчера он опустился на 1,9 %. Таким образом, его рост в этом году составляет 33 %. Гривна выросла на 0,1 %, и сейчас оценивается в 11,90 за 1 американский доллар, сократив тем самым свои потери 2014 г. до 30 %. Это самый худший показатель среди отслеживаемых агентством Bloomberg валют.

«Украинские акции, облигации и валюта могут восстановиться в течение двух-трех дней после победы Порошенко», – Аки Ех, руководитель специализирующегося на России фонда Greater Russia Fund компании ING Securities Investment, сказал вчера по телефону из Тайбэя. «Следует отметить, что этот праздничный подъем является краткосрочным, потому что по существу ничего не изменилось».

Украинские войска направили десантников, вертолеты и военные самолеты в Донецк после того, как пророссийские боевики попытались захватить аэропорт. Боевые действия распространились на весь город.

«АТО кардинально изменится: будет более эффективной, более короткой», – сказал Порошенко. «Она будет длиться не два или три месяца, а несколько часов».

«Длительная игра»

Новый лидер унаследует экономику в условиях спада, зависящую от спасительных кредитов Международного валютного фонда, а также должен будет вернуть контроль над городами в Донецкой и Луганской областях, захваченными повстанцами. Порошенко заявил, что инициирует проведение досрочных парламентских выборов в 2014 году, поскольку народ хочет подвести черту под правлением свергнутого президента Виктора Януковича, пророссийского лидера, который бежал в Москву в феврале.

«Россия ведет длительную игру, она не остановится на том, что есть сейчас, чтобы не допустить членство Украины в НАТО или Европейском союзе», – сказал сегодня по телефону Ян Ден, научный руководитель в лондонской компании Ashmore Group. «Для того чтобы получить рычаги влияния на политическую ситуацию в Украине, России необходимо продолжать понемногу дестабилизировать ситуацию».

Порошенко, состояние которого составляет 1 млрд. долл., согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, пообещал улучшить рынок занятости и сориентировать экономику в сторону Европы. Владелец нескольких компаний, в том числе шоколадной компании Roshen, свободно говорит на русском и украинском. Он был членом кабинета министров в правительствах Виктора Януковича и его предшественника и соперника Виктора Ющенко.

«Дальнейшее сжатие»

Украинские облигации восстанавливаются после снижения в начале этого года, вызванного спекуляциями и обеспокоенностью тем, что после аннексии Крыма в марте Россия начнет захватывать и другие территории страны. Киевское правительство получило 17 млрд. долл. финансовой помощи от МВФ и подписала первую часть договора с ЕС, чтобы усилить политические и торговые связи.

Долг Украины, подлежащий погашению в этом и в следующем году, составляет 20,9 млрд. долл., в том числе 1 млрд. нот со сроком погашения 4 июня, согласно данным Bloomberg.

Россия отменила скидку на поставку природного газа, которую ранее предложила Украине, почти в два раза повысив в апреле цену до 485 долл. за 1000 кубометров. Украина заявила, что выплатит долг Газпрому в течение марта и дальше будет платить за газ, если Россия вернет цену, которая была установлена с начала текущего года, а именно 268,50 долл.

«Есть дополнительное пространство для дальнейшего сжатия доходности облигаций в краткосрочной перспективе, если будет достигнуто соглашение по цене на газ с Россией и если еврооблигации будут оплачены до 4 июня», – сказал аналитик Банка Америки Вадим Храмов.