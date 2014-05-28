В Миндоходов сказали, когда создадут службу финрасследований

Об этом на пресс-конференции в Кабинете министров заявил заместитель министра доходов и сборов, курирующий службу финрасследований, Владимир Хоменко.

“Мы будем встречаться с бизнесом и крупным, и малым, и средним. Мы будем встречаться с бизнес-ассоциациями. Бизнес должен знать, какие документы мы принимаем", - сказал Хоменко.

По его словам, 23 мая на правительственном комитете под председательством премьер-министра Арсения Яценюка была утверждена концепция службы финансовых расследований. Однако премьер подчеркнул, что концепцию обязательно должны оценить европейские эксперты, а также представители украинского бизнеса.

Хоменко сообщил, что служба будет подчиняться Кабинету министров Украины, будет гражданской и со спецстатусом. Раз в год глава службы будет отчитываться о проделанной работе перед Верховной Радой. Кроме того, ведомство, скорее всего, будет обладать правом законодательной инициативы.

По словам Хоменко, служба финансовых расследований объединит несколько действующих сегодня служб и департаментов, таких как налоговая милиция при Министерстве доходов и сборов, Государственная финансовая инспекция, несколько служб Министерства внутренних дел. Он считает, что это позволит “ликвидировать дублирование функций”, а также “уменьшит давление на бизнес и обеспечит прозрачность”.

Вместе с тем, объединение нескольких ведомств в одну службу приведет к значительному сокращению штата сотрудников.

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"Сейчас мы отрабатываем численность, отрабатываем структуру. Сейчас в штате всех ведомств (тех, которые будут объединены в службу финрасследований - УНИАН) работает 20 тыс. человек. Такое количество не нужно. Будет 50 на 50", - отметил Хоменко, добавив, что особое внимание будет обращено на молодых и перспективных специалистов.

В проекте закона “Об основах предотвращения и борьбы с экономическими правонарушениями и осуществления финансового контроля”, который находится в распоряжении УНИАН, предусмотрено, что служба финансовых расследований будет предотвращать совершение экономических правонарушений и вести борьбу с ними, а также будет защищать законные финансово-экономические интересы государства, субъектов хозяйствования и права граждан.

Согласно законопроекту служба финрасследований будет иметь возможность вносить предложения по формированию политики в сфере государственного финансового контроля, сможет осуществлять отдельные функции налогового, таможенного контроля. Также данная служба будет осуществлять розыскную деятельность и досудебное расследование, заниматься розыском лиц, скрывающихся от следствия и суда по уголовным преступлениям.

В законопроекте указано, что глава службы будет иметь трех заместителей и будет назначаться правительством по представлению премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, в марте Кабмин принял решение ликвидировать Миндоходов, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенную службы Министерству финансов Украины и создав единую службу финансовых расследований. Позднее, в конце марта, Яценюк заявил, что необходимо ликвидировать налоговую милицию и создать единый для всей страны орган, в компетенцию которого входил бы комплекс мер по расследованию финансовых, в первую очередь налоговых, преступлений.

Создание такого органа уже поддержали Европейское бюро по борьбе с мошенничеством и Организация экономического сотрудничества и развития.