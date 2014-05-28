«Ощадбанк» оценивает свои убытки от аннексии Крыма в 9 млрд гривень

Государственный «Ощадбанк» оценивает свои убытки вследствие аннексии Крыма Россией и прекращения работы подразделений банка на территории полуострова в 9 млрд грн, сообщил глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в социальной сети Facebook.

Банкир сообщил, что получил письмо с решением Центробанка России о запрете работы отделений «Ощадбанка» на территории Автономной республики Крым, и отметил, что это решение принято уже после «российской оккупации и рейдерского захвата отделений» банка и фактической остановки работы банка в Крыму с 6 мая.

Он подчеркнул, что банк принял решение о закрытии филиальной сети на время российской оккупации в АР Крым 8 мая, но при этом выполнял все свои обязательства перед клиентами до последнего дня работы.

«Но верх циничности даже не в этом. В этом же письме Центробанк России предлагает украинскому «Ощадбанку» передать свои активы и обязательства в «порядке, установленном статьей 7 Федерального закона «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период». Это при том, что российские оккупанты вместе со своими крымскими марионетками Константинов - Аксенов - Темиргалиев по-рейдерски захватили все имущество и наличные «Ощадбанка» на полуострове, нанеся украинскому государственному банку, а значит, и государству Украина убытков около 9 млрд грн», - написал Пышный.

В своем ответе российскому Центробанку он сообщил, что «Ощадбанк» принял аналогичное решение о закрытии структурных подразделений Центробанка России в Краснодарском крае, а также в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях. «Кроме того, я предложил передать активы Центробанка России в пользу государства Украина в качестве компенсации за российскую оккупацию исконно украинских территорий», - добавил Пышный, прилагая копии письма ЦБ РФ и ответа на него.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

Центробанк РФ с 21 апреля запретил деятельность в Крыму ряда украинских банков.

7 мая Национальный банк Украины запретил всем украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации, и в настоящее время банки принимают меры для закрытия своих подразделений в автономии, но, по информации банкиров, это сопряжено с рядом сложностей. В частности, руководство государственного «Ощадбанка» сообщает, что оккупационные власти Крыма препятствуют вывозу документов и ценностей банка, а 21 мая вывезли в неизвестном направлении 32,45 млн грн из хранилища банка.