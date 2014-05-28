В Украине начала работу консультационная миссия МВФ

В Украине начала работу консультационная миссия Международного валютного фонда, основной задачей которой станет необходимость проанализировать антикоррупционные шаги правительства, судебную реформу и улучшение инвестиционного климата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом заявил руководитель миссии Седа Огада во время встречи с министром Кабинета министров Украины Остапом Семераком.

«Миссию МВФ в Украине больше всего интересуют три ключевые сферы деятельности правительства: антикоррупционные меры, реформирование судебной системы, улучшение инвестиционного бизнес-климата», - цитирует пресс-служба Огаду.

В свою очередь, министр Кабмина отметил важность сотрудничества с МВФ – как в целом в части внедрения реформ, так и в части борьбы с коррупцией. «Борьба с коррупцией – одно из главных заданий, предусмотренных программными действиями правительства. Лично для меня как для политика – это главная задача», - цитирует пресс-служба Семерака.

При этом Семерак напомнил, что парламент недавно принял закон об усилении борьбы с коррупцией, а кроме того на рассмотрении народных депутатов находятся несколько законопроектов о создании национального органа, который занимался бы коррупционными преступлениями.

Семерак также отметил, что правительство одобрило ряд законопроектов, упрощающих процедуру ведения бизнеса в Украине, и сейчас Кабмин работает над тем, чтобы привлекать как можно более широкий круг общественности к формированию нормативных документов. Одним из шагов в этом направлении стало создания Центра поддержки реформ при правительстве.

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Как сообщал УНИАН, согласно программе сотрудничества между Украиной и МВФ, подписанной и утвержденной в конце апреля текущего года и предполагающей выделение нашей стране в течение двух лет кредита в объеме 17 млрд долл., в Украине каждые два месяца будут работать техническая (консультационная) и оценочная миссии Фонда. Их задачей станет оценка того прогресса, которое делает правительство на пути реформ, а также оказание консультационной помощи.

По завершении работы нынешней - технической и консультационной миссии, в конце июня - начале июля в Украину прибудет оценочная миссия, задача которой станет формирование доклада об экономическом положении Украины. Оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа.