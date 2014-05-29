Россия может сделать игорной зоной весь Крым, кроме Севастополя - СМИ

Согласно проекту федерального закона «Об особой экономической зоне на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь», игорная зона может быть создана на всей территории Крыма, кроме Севастополя, передает «Газета.Ru» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

В документе не уточняется, где именно будет располагаться игорная зона.

Ранее нелегитимный врио главы администрации аннексированной Автономной Республики Крым Сергей Аксенов говорил, что игорная зона может быть создана в Ялте.

Читайте такжеВ составе России туристический Крым будет убыточным - ДжемилевСогласно законопроекту, земельные участки будут передаваться в собственность или в аренду организаторам азартных игр по результатам проведения аукциона или конкурса. Разрешение на осуществление игорной деятельности будет выдаваться Администрацией игорного бизнеса Крыма.

Читайте такжеКрым намерен просить Путина продлить переходный периодРезидентом ОЭК в сфере игорного бизнеса можно стать, осуществив капитальные вложения в размере не менее 500 млн руб. в течение трех лет, говорится в документе.