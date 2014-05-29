Отток капитала из Росии за месяц составил $8 млрд

По оценкам Минэкономразвития России, отток капитала в апреле 2014 года с учетом валютных свопов составил около 5 млрд долларов, а без их учета - 8 млрд долларов.

"За апрель с учетом валютных свопов - около 5 млрд (долларов), а без учета валютных свопов - около 8 млрд, это оценка", - сообщил журналистам глава ведомства Алексей Улюкаев, пишет ИТАР-ТАСС.

Он пояснил, что такое резкое сокращение произошло, в основном за счет домашних хозяйств, так как в оттоке первого квартала 2014 года примерно треть - это выплаты по депозитам в валюте гражданам.

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Говоря о прогнозах по оттоку капитала в мае, Улюкаев сказал, что даже предварительных подсчетов нет, но "по ощущениям, цифра будет сопоставима с апрельской".