Лукашенко уличил Россию в подвохе с договором о Евразийском союзе

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проект договора о ЕАЭС, который должен быть подписан 29 мая в Астане, является своеобразным компромиссным вариантом, а не тем самым документом, на который ранее рассчитывал официальный Минск, передает БЕЛТА.

«Договор, который может быть нами подписан, это - некий компромисс», - сказал Лукашенко во время совещания в Минске накануне визита в Астану, где он примет участие в саммите «тройки».

Читайте такжеЛукашенко поздравил Порошенко и напомнил, что Беларусь заинтересована в "сильной Украине""Но мы никогда не были жлобьем, мы никогда не требовали от своих партнеров и соседей больше того, чем отдавали в общую копилку. В результате договор, который мы можем подписать, является неким компромиссом. К сожалению, это не тот договор, на который рассчитывала Беларусь, и не тот, о котором изначально заявляли наши партнеры, прежде всего Российская Федерация", - сказал глава государства.

Читайте такжеШушкевич назвал Лукашенко рабом Путина"Если мы говорим об экономическом союзе, о полноценном таможенном союзе - мы никого за язык не тянули. Было предложено, чтобы этот договор был без изъятий и всяких ограничений. Это фактически одна страна с точки зрения экономики, правила функционирования экономик трех государств абсолютно одинаковы и находятся в едином правовом поле. Это было заявление России, прежде всего поддержал Казахстан, - отметил Лукашенко. - Мы понимали, что у них экономики несколько другие, чем у нас, и даже не несколько, а существенно, у них сырьевые экономики, у них нефть, газ и прочее, нам непросто будет в этих условиях работать без изъятий и ограничений, но тем не менее мы заявили: да, мы согласны, мы на это пойдем".