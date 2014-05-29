Межбанк открылся долларом по 11,95 гривень
10:24, 29 мая 2014Финансы
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Цены на российскую валюту снизились – 0,3419/0,3448.
Гривня установилась на отметке 11,85/11,95 грн/долл. / REUTERS
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 11,8500/11,9500.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,3419/0,3448. Котировки по евро-гривне ушли вниз – 16,1065/16,2450.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3594/96 (среда - 1,3629/31).
Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/12,0000 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,9000/11,9500 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,9000/11,9400 грн/долл.
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