Межбанк открылся долларом по 11,95 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 11,8500/11,9500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,3419/0,3448. Котировки по евро-гривне ушли вниз – 16,1065/16,2450.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3594/96 (среда - 1,3629/31).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/12,0000 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,9000/11,9500 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,9000/11,9400 грн/долл.

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