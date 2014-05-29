РФ, Беларусь и Казахстан создали Евразийский экономический союз

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Назарбаев после церемонии подписания подчеркнул, что договор является экономическим и не затрагивает вопросы независимости, политического суверенитета государств - членов интеграционного процесса.

Договор состоит из двух частей. В первой – институциональной – части документа изложены стратегические цели и задачи евразийской интеграции, определяется правовой статус союза как полноформатной международной организации. Сформулированы основные принципы его деятельности – сотрудничество на взаимовыгодной основе для сближения экономик «тройки», их гармоничного развития и укрепления конкурентоспособности. Установлена система органов союза: Высший Евразийский экономический совет (уровень глав государств), Евразийский межправительственный совет (уровень глав правительств), Евразийская экономическая комиссия и Суд ЕАЭС. Оговаривается компетенция, порядок формирования и работы каждого из упомянутых органов.

Читайте такжеКиргизия может отложить вступление в ТС - Россия не дает денег

В функциональной части регламентируются механизмы экономического взаимодействия, а также зафиксированы конкретные обязательства по отраслевым направлениям интеграции. Среди них: единая политика в области тарифного и нетарифного регулирования, транспорта и промышленности, координация сельскохозяйственной политики (в том числе унификация требований, связанных с развитием экспорта продуктов агропрома). Зафиксированы основные принципы и правила конкурентной и антимонопольной политики. Определяются шаги по созданию общего финансового рынка и биржевого пространства, обеспечению гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг. Отдельным блоком закреплены положения по поэтапной интеграции энергетических рынков и координации деятельности в области электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов.

Предполагается, что Евразийский экономический союз начнет работу с 1 января 2015 года. До этого момента должна пройти ратификация документа в национальных парламентах.

Читайте такжеЛукашенко уличил Россию в подвохе с договором о Евразийском союзе