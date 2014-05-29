В банке сына Иванющенко ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о введении с 29 мая временной администрации в «Захидинкомбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте банка.

По информации в ряде СМИ, проблемы с выплатами вкладов в «Захидинкомбанке» продолжаются уже почти пять лет, с 2009 года, и в течение этого периода вкладчики не могут получить свои средства либо получают только частично. СМИ связывают банк с сыном депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, давнего друга экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, что Фонд гарантирования 26 мая ввел временную администрацию в «Пивденкомбанк», 22 мая - в «Промэкономбанк», 24 апреля - в «Интербанк», 14 марта - в банки «Форум» и «Меркурий», 3 марта - в «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», 17 января - в банк «Даниэль». Таким образом, «Захидинкомбанк» стал девятым банком, в котором с начала текущего года введена временная администрация.

По информации на сайте банка, временная администрация введена сроком на 3 месяца, до 28 августа. Фонд назначил временным администратором банка Игоря Яремчишина.

В течение действия временной администрации вкладчики банка могут получить возмещение по вкладам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, в сумме остатка и процентов, начисленных на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. гривень. Выплаты будут проводиться по спискам вкладчиков, сформированным временным администратором.

Справка УНИАН. «Захидинкомбанк» (г.Луцк) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по активам, занимая на 1 апреля 117 место по активам среди 181 банка.

По информации на сайте Национального банка, владельцем контрольного пакета акций банка является проживающий в Енакиево Донецкой области Арсен Иванющенко через компанию «Паррокс Корпорейшн Лимитед».

