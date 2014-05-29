«Укргазбанк» завершил выплаты вкладчикам банка Курченко

По информации банка, всего выплачено 673,675 млн грн, доля выплаченных средств вкладчикам «Брокбизнесбанка» составила 86%. Средства выплачивались вкладчикам по договорам , срок действия которых закончился до 23 марта 2014 включительно и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета ).

«Выплаты осуществлялись в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении «Брокбизнесбанка» к категории неплатежеспособных и начала вывода неплатежеспособного банка с рынка, но не более 200 000 гривень», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКурченко незаконно приобрел «UMH group», клуб «Металлист», «Одесский НПЗ» и сеть автозаправок в Германии

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 апреля начал выплаты вкладчикам проблемного «Брокбизнесбанка» через учреждения «Укргазбанка»

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в “Брокбизнесбанк” сроком на три месяца – с 3 марта по 2 июня 2014 года. Фонд оценил объем средств для возмещения вкладчикам банка в 2,681 млрд грн. Согласно отчетности банка, его убыток, накопленный на 1 февраля 2014 года, составил 40,501 млн грн.