Глава совета НАБУ выступает за объединение банковских ассоциаций

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек полагает, что объединение НАБУ, созданной во времена правительства Виктора Януковича, с Ассоциацией украинских банков (АУБ) под руководством Александра Сугоняко и «Украинским кредитно-банковским союзом» (УКБС) является объективным процессом и предполагает усиление представительского органа банковской системы.

«Это объективный процесс, в обществе идет много объединительных процессов. Для того чтобы мы были достойными партнерами, а иногда и оппонентами, нужно объединение и усиление. И главное здесь - не амбиции руководителей, а сила представительского органа для банковской системы, который должен быть способным защищать и представлять интересы банкиров, вести диалог с регулятором и правительством», - сказал Шпек в комментарии УНИАН и отметил, что и нынешнее руководство Национального банка приветствует такие шаги банкиров.

В то же время, банкир подчеркнул, что окончательное решение в отношении того, каким будет объединение, будут принимать банки-участники. «Будет совместная работа по тем или иным направлениям, а дальше может быть объединение ассоциаций. Возможно создание конфедерации в составе самостоятельных ассоциаций с профильным разделением и общим органом», - говорит банкир. Он допускает возможность создания на базе руководящих органов ассоциаций одного, как надстройки.

По словам Шпека, рассмотрение вопроса объединения ассоциаций возможно на съезде НАБУ, запланированном не позднее сентября текущего года. Также ряд банков предложили изменить уставные документы объединения, чтобы получить больше полномочий в работе ассоциации и формировании ее руководящих органов. «В связи с чем мы прияли решение перенести очередной съезд и включить в повестку дня эти инициативы коммерческих баков, руководствуясь принципом, что в ассоциации главное не руководящие органы, а банки», - пояснил он.

Банкир отметил, что другие ассоциации, АУБ и УКБС, поддерживают идею объединения. «Движение навстречу от АУБ и УКБС по вопросу объединения есть», - сказал Шпек. Он сообщил, что встречался и обсуждал этот вопрос с главой совета АУБ Станиславом Аржевитиным, а Сергей Мамедов, еще пребывая на посту исполнительного директора НАБУ, - с президентом АУБ Александром Сугоняко.

Напомним, что в конце мая совет НАБУ принял решение не продлевать полномочия своего исполнительного директора, главы правления государственного «Укргазбанка» Сергея Мамедова, объясняя свое решение тем, что исполнительный директор избирается сроком на 2 года, и ассоциация объявила открытый конкурс на этот пост.

Также Шпек сообщил, что в НАБУ создана рабочая группа, которая нарабатывала принципы объединения ассоциаций. «Мы хотим на основании этих принципов по возможности объединить все ассоциации. Но это будет общее решение», - резюмировал он.

В документе о принципах консолидации ассоциаций, имеющемся в распоряжении УНИАН, отмечается, что АУБ, УКБС и НАБУ объединяют усилия по консолидации и будут проводить ее в два этапа. На первом этапе ассоциации будут сотрудничать, разделив сферы ответственности по направлениям законодательства и различным регуляторам, при этом согласовывая свои позиции. Второй этап предполагает объединение ассоциаций.

Согласно вышеуказанным принципам, новая ассоциация будет реальным партнером для банков, с которым считается госаппарат, и намерена представлять интересы банков всех групп и регионов, а принятие решений будет проводиться путем опроса членов ассоциации. Таким образом, конфликт между АУБ и НБУ в 2012 году, в основе которого лежала дискриминация мелких и средних банков в пользу крупных и крупнейших, исчерпывается.

Кроме того, принципы объединения предполагают реальную ротацию, чтобы исключить постоянное участие одних и тех же лиц в управлении ассоциацией, и возможность управления ею будет у каждого, кого поддержит большинство банкиров.

Примечательно, что также по принципам объединения размер членских взносов участника новой ассоциации будет зависеть от доли рынка, которую он занимает. В то же время, за нарушение правил ассоциации участник может заработать публичное предупреждение, штраф в размере от 20% до 100% членского взноса, лишение права выдвигать кандидатуры на руководящие должности объединения или даже исключение из состава ассоциации.

Справка УНИАН. Самой «старшей» из трех профильных объединений банкиров является Ассоциация украинских банков, созданная в июне 1990 года. С апреля 1993 года президентом АУБ является Александр Сугоняко. Совет АУБ с октября 2006 года возглавляет Станислав Аржевитин.

«Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) создан в начале 1994 года двадцатью киевскими банками. В настоящее время УКБС объединяет 92 банка. Генеральным директором УКБС является Галина Олифер.

В 2012 году в результате конфликта между АУБ и Национальным банком, в то время под руководством близкого к «семье» Януковича Сергея Арбузова, ряд крупных банков Украины вышли из АУБ и вступили в новую ассоциацию, созданную в конце 2011 года, НАБУ. В настоящее время членами НАБУ являются порядка 100 банков.

За время своего существования НАБУ создала достаточно сильную инфраструктуру и потеснила АУБ с позиций основного лоббиста интересов банкиров, но в открытые конфликты с регулятором, как АУБ, не вступала. В январе текущего года совет НАБУ возглавил Роман Шпек, сменив на этом посту Бориса Тимонькина.

Напомним, что ранее банкиры планировали рассмотреть вопрос объединения ассоциаций на съезде НАБУ 28 мая, но впоследствии совет НАБУ принял решение перенести дату общего собрания на срок не позднее, чем сентябрь 2014 года.

