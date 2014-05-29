Доллар понизился до 11,85 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9500, к 12:00 цены понизились 11,8200/11,8800. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,8000/11,8500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3426/0,3485, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3458/0,3479. К закрытию торгов цены упали 0,3419/0,3425. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,6495 (+0.1365).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3590/1,3620. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,1065/16,2450, к 12:00 цены ушли вниз 16,0895/16,1755. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,0615/16,1335.

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