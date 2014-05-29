Россия собралась подать иск в ВТО к Евросоюзу за преференции Украине

Россия рассматривает возможность подачи иска к ЕС в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) за предоставление в одностороннем порядке преференциального режима Украине без соглашения о зоне свободной торговли. Как пишут "Ведомости", об этом сообщил замминистра экономразвития Алексей Лихачев.

«Тема, которую мы заявили, - это торговые преференции, которые Евросоюз в противоречие базовым принципам режима наибольшего благоприятствования, базовому принципу ВТО - недискриминационности, в отсутствие договора о зоне свободной торговли или каких-то других преференциальных решений установил Украине. Понятно, что это решение временное, но оно входит в прямое противоречие с базовыми принципами ВТО», - сказал Лихачев.

Читайте такжеПорошенко предлагает подписать Соглашение с ЕС сразу после инаугурацииЛихачев отметил, что ранее Россия предупреждала ЕС о возможности подачи иска, но не дождалась реакции с его стороны.

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