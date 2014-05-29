Половина банков могут не пройти стресс-тестирование - эксперт

Половина из 35 банков, в которых с 26 мая началось стресс-тестирование, не пройдут проверку и будут нуждаться в рекапитализации, полагает экс-замглавы Национального банка Украины, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

«Я думаю, что около 50% банков не пройдут эти тесты и у них будет отрицательный или нулевой капитал и возникнет вопрос о рекапитализации», - сказал эксперт.

По мнению Савченко, при этом более половины собственников откажутся предоставлять дополнительные средства в банк.

«Думаю, больше половины собственников скажут, что у них нет денег. И я категорически против того, чтобы государство принимало участие в рекапитализации банков. Потому что в отличие от Соединенных Штатов и Англии, у нас это приводит только к коррупции», - сказал он.

Савченко отметил, что те банки, владельцы которых отказались от рекапитализации, необходимо ликвидировать или соединять с другими более здоровыми.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк, согласно заключенному с МВФ меморандуму о проведении реформ в Украине в рамках программы stand-by, обязал 35 крупнейших банков страны пройти до середины осени стресс-тесты. Первый этап анализа состояния финучреждений стартовал 26 мая.

Первые 15 из 35 банков, в которых согласно требованиям Международного валютного фонда должно быть проведено стресс-тестирование, завершат указанную процедуру до конца июля, оставшиеся 20 банков – до конца октября.

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