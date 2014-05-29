Петренко рассказал полякам, как Украина будет конфисковывать имущество РФ

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня в Варшаве заявил министр юстиции Украины Павел Петренко после подписания соглашения о сотрудничестве с польским Минюстом на 2014-2016 годы.

"Мы будем применять соответствующие адекватные финансовые санкции в отношении российского имущества и российских компаний, которые являются выгодоприобретателями от незаконной конфискации имущества в Крыму", - заявил министр.

По словам Петренко, право конфисковывать российское имущество в Украине предоставляет принятый Верховной Радой в апреле закон о временно оккупированных территориях, по которому вся имущественная ответственность возложена на РФ.

"Последним примером такой конфискации было решение Центрального банка Российской Федерации, которым он попытался фактически конфисковать все имущество и активы филиалов украинского "Ощадбанка" на территории Крыма. Сумма ущерба - 9 млрд грн. Российская Федерация понесет адекватную имущественную ответственность за это решение", - заявил министр.

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Как отметил Петренко, Украина одинаково будет отстаивать имущественные дела в отношении объектов государственной собственности, общественных организаций и граждан как в международных, так и в украинских судах.

"Все действия оккупационных сил, касающиеся так называемой национализации или конфискации имущества как наших государственных организаций, частных, как профсоюзов или частных граждан, являются ничем иным как преступлением. Фактически это кража", - сказал он.

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По словам Петренко, по вышеупомянутому закону, Украина имеет право конфисковывать имущество российских государственных компаний, а также тех, в которых российская власть имеет пакет собственности более 25%.

Как отметил Петренко, все реестры собственности Украины в Крыму находятся в Киеве, и украинские правоохранительные органы в рамках возбужденных уголовных дел имеют право принимать решение о конфискации таких предприятий.





