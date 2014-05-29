Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам «Диалогбанка»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты средств вкладчикам «Диалогбанка», в связи с завершением трехлетнего срока с начала ликвидации банка, сообщается на сайте Фонда.
«В связи с завершением трехлетнего срока со дня наступления недоступности вкладов в «Диалогбанке», ликвидация которого началась с 11 мая 2011 года и проводилась в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», Фонд завершил выплаты средств вкладчикам данного банка», - говорится в сообщении.
По информации Фонда, за период выплат 931 вкладчиком «Диалогбанка» всего получено 93,4 млн грн.
«Все вкладчики данного банка, которые имели право на возмещение и обратились в Фонд в срок, получили свои средства», - отметил Фонд.
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Как сообщал УНИАН, Нацбанк 9 ноября 2010 года назначил временную администрацию сроком на три месяца в «Диалогбанк».
11 мая 2011 Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации ООО «Диалогбанк».