Украина получила от Всемирного банка $750 млн кредита

Украина получила 750 млн долл. кредитных средств Всемирного банка в рамках реализации проекта «Первый кредит на политику развития», говорится в сообщении Министерства финансов

«Соглашение между Украиной и Всемирным банком было подписано 26 мая 2014 года. Кредит привлечен на 16 лет и 7-летним льготным периодом по сменной ставке – 6 месяцев LIBOR + спред. Одноразовая комиссия составляет 0,25%», - говорится в сообщении.

Как отмечается, средства будут использованы для проведения стратегических и институциональных реформ, направленных на преодоление кризисных явлений и стабилизацию финансово-экономической ситуации в Украине.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабинет министров Украины определил Министерство экономического развития и торговли Украины ответственным за привлечение средств Всемирного банка в объеме 750 млн долл. по программе "Первая ссуда на политику развития". Комментируя правительственное решение, министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета отметил, что речь идет о предоставлении помощи Украине в урегулировании ситуации в тех секторах, которые «работают со скрипом» - в первую очередь, это экспорт, малый и средний бизнес.

26 мая Кабмин и Всемирный банк подписали кредитные договоры по финансированию трех новых проектов в Украине общей стоимостью 1,48 млрд долл., одобренных советом банка 22 мая этого года.