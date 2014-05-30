BNP Paribas угрожает штраф в $10 млрд за нарушение санкционного режима

Министерство юстиции Соединенных Штатов намерено взыскать с французского банка BNP Paribas $10 млрд в качестве штрафа за нарушение санкционного режима, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Власти США обвинили BNP Paribas в нарушении финансовых санкций, введенных в отношении Ирана, Судана, Кубы и других стран.

По словам источников, французский банк готов заплатить только $8 млрд, что существенно затрудняет переговоры между сторонами.

Издание отмечает, что в случае, если Минюст Соединенных Штатов выиграет иск, BNP Paribas придется заплатить самый крупный штраф, когда-либо наложенный на банк.

Напомним, международная финансовая группа BNP Paribas является основным владельцем «УкрCиббанка» (BNP Paribas - 84,9996% акций, ЕБРР - 15% акций), который работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших украинских банков.

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