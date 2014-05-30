Спонсор террористов Царев лишился своих предприятий в Украине - журналист

Сегодня в Днепропетровской области, по данным источников "Цензор.Нет", проведена антитеррористическая операция на всех двенадцати предприятиях Олега Царева - одного из самых одиозных предателей Украины, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Царев во время событий на Майдане неоднократно призывал уничтожать протесты, оправдывал убийства майдановцев. Сейчас Царев открыто поддерживает терроризм, работает на российские спецслужбы. Царев - это такой современный незакомплексованный Иуда", - напоминает Бутусов.

И при этом, подчеркивает он, Царев получал огромные прибыли от бизнеса, который работает в Украине. По данным "Цензор.Нет", предприятия Царева финансировали международный терроризм.

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"Сегодня наконец каналы финансирования пособника террористов из Украины ликвидированы. Законным образом. Царев с этого дня не будет получать деньги от своего украинского бизнеса. Теперь ему не нужно погашать российский кредит - хозяева в Москве должны будут ему платить зарплату как наемнику", - пишет Бутусов.