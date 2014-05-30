Путин в виду санкций Запада перестраивает финансовый рынок России

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству финансов и Центральному банку подготовить предложения об усилении контроля за финансами стратегических компаний, пишут «Ведомости».

С учетом международной ситуации президент действительно дал несколько поручений по защите финансовой системы и интересов госкомпаний, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, но подробности обсуждать не стал. Представители Минфина и ЦБ от комментариев отказались.

Читайте такжеDeutsche Bank: Запад может позволить себе жесткие санкции против РоссииОбсуждаются две меры, рассказывают собеседники «Ведомостей». Первая и главная — планируется принять закрытый перечень банков, с которыми смогут работать госкомпании: открывать счета, проводить финансовые операции, размещать депозиты.

Вторая мера — обязать крупные госкомпании и госкорпорации создать до конца года казначейскую службу (см. врез). Минфин и ЦБ должны представить предложения, как воплотить эти две меры.

Читайте такжеЧем ударит Запад по России Возможность для стратегических предприятий работать только с определенными банками может привести к переделу банковского рынка, говорят два федеральных чиновника. Чиновник, участвующий в обсуждении мер, объясняет, что предполагается разработать закон, в котором будут критерии стратегических предприятий, а также список операций, которые подлежат регулированию. Обязательство держать деньги только в определенных банках коснется госкомпаний из списка правительства (в 2003 г. Кабмином составлен список госкомпаний, управление которыми он осуществляет напрямую), а также госкорпораций, продолжает он, т. е. речь идет примерно о 70 крупнейших государственных компаниях и холдингах: «Газпроме», «Роснефти», «Транснефти», РЖД, «Аэрофлоте», «Русгидро», «Ростехе», «Росатоме» и проч.

Насколько широк должен быть список банков и каковы критерии отбора, собеседники «Ведомостей» предсказать не берутся: обсуждение продолжается.

По словам чиновника, работающие в России «дочки» иностранных банков также могут попасть в список, если будут соответствовать критериям отбора, но иностранных банков в списке не будет.

13 крупнейших госкомпаний держат в российских банках 1,8 трлн руб., это 14% от суммы всех компаний на банковских счетах.