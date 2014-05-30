Межбанк открылся долларом по 11,85 грн

В пятницу, 30 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировоками 11,7900/11,8500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вниз до 16,0390/16,1230.

Цены на российскую валюту снизились до 0,3390/0,3408.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3606/08 (четверг - 1,3594/96).

Читайте такжеШлапак уверяет, что дальнейшего обесценивания гривни не будет

Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,8000/11,8500.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1065/16,2450. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,0615/16,1335.

Нацбанк в четверг на рынок не выходил.