Россия заплатит Киргизстану за вхождение в Таможенный союз $1,2 млрд

Россия выделит Киргизстану 1,2 млрд долларов для адаптации экономики республики при ее вступлении в Таможенный союз, заявил министр экономики Киргизстана Темир Сариев, передает ПРАЙМ.

"Для безболезненного вхождения нашей экономики в условия Таможенного союза будет создан специальный фонд развития с уставным капиталом в 500 млн долларов, - сказал он. - Эти средства будут предоставлены российской стороной". Кроме этого, по словам министра, Россия предоставит Киргизстану еще 500 млн долларов льготного кредита "на условиях Международной ассоциации развития".

Читайте такжеРФ, Беларусь и Казахстан создали Евразийский экономический союз"Еще 200 млн РФ выделит на реализацию "дорожной карты" присоединения Киргизстана к Таможенному союзу, - отметил Сариев. - В общей сложности, на эти процедуры нам потребуется 377 млн долларов". По его словам, такие договоренности были достигнуты по итогам встречи лидеров стран-участниц Таможенного союза с участием президента Киргизстана 29 мая в Астане.

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