Власть cобралась помочь гражданам, имеющим валютные кредиты

Председатель Верховной Рады Украины, и.о. президента Александр Турчинов подписал распоряжение «Об образовании рабочей группы по проработке вопроса о минимизации негативных последствий инфляции национальной валюты для граждан Украины, которые имеют невыполненные обязательства по договорам потребительского кредита в иностранной валюте (валютным кредитам), заключенным с финансовыми учреждениями и банками Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, в соответствии с распоряжением, в состав рабочей группы войдут народные депутаты Украины (по согласию), представители Национального банка Украины, Ассоциации украинских банков и Ассоциации финансовых учреждений, представителей общественности (по согласию).

Руководителем рабочей группы назначен председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности Александр Рыженков.

Председателям депутатских фракций и групп предложено безотлагательно подать кандидатуры народных депутатов в состав рабочей группы.

Рабочей группе поручено до 3 июня 2014 года подготовить предложения по законодательному урегулированию вопроса минимизации негативных последствий инфляции национальной валюты для граждан Украины, которые имеют невыполненные обязательства по договорам потребительского кредита в иностранной валюте (валютным кредитам), заключенным с финансовыми учреждениями и банками Украины, и передать их на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности для внесения в установленном порядке на рассмотрение парламента.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая возле ВР около 70 человек приняли участие в акции с требованием принять законопроект № 4895 «О переводе кредитных обязательств из иностранной валюты в национальную».

В тот же день Верховная Рада включила в повестку дня два законопроекта о переводе кредитных обязательств из иностранной валюты в национальную.

На предложение депутатов председатель ВР Турчинов отметил, что даст поручение Национальному банку о введении моратория на отчуждение недвижимости, квартир у тех людей, которые на сегодня не способны вернуть кредиты в связи с ростом валютного курса, до рассмотрения соответствующего вопроса в парламенте.

20 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования оборонно-мобилизационных вопросов во время проведения мобилизации», которым предусмотрено, что военнослужащим, резервистам и военнообязанным с начала и до окончания особого периода не будут начисляться штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.