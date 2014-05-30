«Коммерческий банк «Глобус» подозревают в уклонении от уплаты налогов

Министерство доходов и сборов Украины подозревает «Коммерческий банк «Глобус» в уклонении от уплаты налогов, поэтому в данный момент в помещении компании в Киеве проходит обыск, сообщили УНИАН в пресс-службе столичного Главного управления Миндоходов.

Согласно сообщению, следственно-оперативные подразделения ведомства осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по материалам Государственной службы финансового мониторинга Украины, относительно проведения сомнительных финансовых операций на общую сумму более 390 млн грн.

По данным министерства, Печерский районный суд Киева на днях вынес постановление о разрешении на проведение обысков, один из которых проводится киевских помещениях банка «Глобус».

«Оперативники столичного управления Миндоходов начали обыск по указанному адресу. В настоящее время следственные действия продолжаются», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, начиная с апреля текущего года сотрудники Миндоходов расследуют незаконную конвертационную деятельность отдельных финансовых учреждений Украины.

«Коммерческий банк «Глобус» (Киев) зарегистрирован Нацбанком Украины в 2007 году.

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