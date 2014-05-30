В Минфине говорят, что денег для компенсации потерь от валютных скачков нет

В государственном бюджете на текущий год не предусмотрены расходы для компенсации потерь заемщиков по валютным кредитам в результате девальвации гривни, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Матвийчук.

Замминистра отметил, что вопрос по урегулированию взаимоотношений заемщиков и банков необходимо задавать Национальному банку.

«К сожалению, можно констатировать, что человек, когда берет кредит, несет определенный риск. Как это произошло с валютным курсом. В государственном бюджете не предусмотрено никаких расходов, чтоб компенсировать эту разницу», - сказал он, но отметил, что окончательно решение по этому вопросу еще не принято.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины, и.о. президента Александр Турчинов подписал распоряжение «Об образовании рабочей группы по проработке вопроса о минимизации негативных последствий инфляции национальной валюты для граждан Украины, которые имеют невыполненные обязательства по договорам потребительского кредита в иностранной валюте (валютным кредитам), заключенным с финансовыми учреждениями и банками Украины».

Политическая ситуация в Украине оказала негативное воздействие на банковскую систему, и с начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 40% - до 11,77 грн/долл. по курсу на 30 мая.

Обесценивание гривни увеличивает нагрузку на заемщиков, получающих доходы в гривне и вынужденных покупать валюту для уплаты по кредитам по более высокому курсу, что, по информации банкиров, способствует росту просроченной задолженности по кредитам.

По оценкам Национального банка, удельный вес долларовых кредитов по итогам первого квартала т.г. за счет девальвации гривни вырос на 7,8 п.п. - до 41,8% общего объема кредитов.

Читайте такжеМежбанк открылся долларом по 11,85 грн