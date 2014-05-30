Госбюджет может недополучить 6 млрд доходов по итогам пяти месяцев

Невыполнение плановых показателей государственного бюджета по доходной части за пять месяцев может составить до 15%, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Матвийчук.

Замминистра напомнил, что в течение первых месяцев года доходная часть бюджета не выполнялась и, несмотря на принятые меры по экономии и некоторые улучшения, проблема остается.

«Пока что можно сказать, что мы не выполняем план доходов на январь-май, по моим предварительным данным, в пределах 6 млрд грн. Невыполнение будет составлять до 15% по доходной части»,- сказал Матвийчук.

Замминистра также отметил, что на выполнение доходной части госбюджета существенно влияют события на востоке Украины, вследствие которых ряд предприятий приостановили свою деятельность и не платят налоги.

Также, по его словам, существует проблема теневых схем, и прилагается немало усилий, чтобы их «сломать». Благодаря этим усилиям, как сообщил Матвийчук, поступления в казну на 300 млн грн превышают показатели предыдущих месяцев.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам января-апреля 2014 года составил 6,930 млрд грн, что в 2,3 раза меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 120,555 млрд грн, что на 14,437 млрд грн, или на 13,6%, больше аналогичного показателя прошлого года.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предполагающий дефицит бюджета в объеме 68,5 млрд грн и предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.

27 мая министр финансов Украины Александр Шлапак, представляя финансовые показатели страны за январь-апрель, сообщил, что Украина выполнит бюджет текущего года.