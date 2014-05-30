Межбанк закрылся долларом по 11,88 грн

В пятницу, 30 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7900/11,8500, к 12:00 цены понизились до 11,7400/11,8200. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,8300/11,8800, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0390/16,1230, к 12:00 цены ушли вниз до 15,9740/16,0865. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 16,1000/16,1720.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3390/0,3408, к 12:00 цены снизились до 0,3379/0,3402. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,3394/0,3405.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3600/1,3615.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,8000/11,8500.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1065/16,2450. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,0615/16,1335.

Нацбанк в четверг на рынок не выходил.