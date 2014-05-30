В Украине уже в десятом банке ввели временную администрацию

Согласно сообщению, фонд принял решение о введение временной администрации в банк на основании постановления правления Национального банка Украины №320 от 30 мая 2014 года «Об отнесении публичного акционерного общества «АвтоКразБанк» к категории неплатежеспособных».

Напомним, что Фонд гарантирования 29 мая ввел временную администрацию в «Захидинкомбанк», 26 мая - в «Пивденкомбанк», 22 мая - в «Промэкономбанк», 24 апреля - в «Интербанк», 14 марта - в банки «Форум» и «Меркурий», 3 марта - в «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», 17 января - в банк «Даниэль».

Таким образом, «АвтоКразБанк» стал десятым банком, в котором с начала текущего года введена временная администрация.

Фонд назначил временным администратором банка Владимира Третьяка.

По информации фонда, в период временной администрации вкладчики банка могут получить средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, с процентами на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

В то же время, в фонде подчеркнули, что подача заявлений на выплату средств до начала и в период работы временной администрации законодательством не предусмотрена, выплата средств будет осуществляться по спискам вкладчиков, которые формирует уполномоченное лицо Фонда гарантирования.

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Справка УНИАН. «АвтоКрАЗбанк» работает на рынке Украины с 1993 года и и входит в группу небольших финучреждений по активам. По информации НБУ, владельцами банка являются Сергей Пахальчук (24,99%), Андрей Лизогуб (24,99%), Андрей Некрилов (24,99%).