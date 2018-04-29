Баланс недели: новый президент, газовый конфликт и рост тарифов

Ключевым событием минувшей недели стало оглашение результатов выборов главы государства, завершившихся в первом туре. Новым президентом Украины стал Петр Порошенко, набравший 54,7% голосов избирателей. С ним общество связывает надежды на разрешение накопившихся проблем в государственном управлении и экономике.

Как ожидается, инаугурация нового президента состоится 7 июня. Но уже на 3-6 июня запланированы визиты Порошенко в Польшу и Францию, где пройдут переговоры с лидерами ведущих стран мира, включая президента США Барака Обаму.

От Порошенко ждут решений по стабилизации ситуации на юго-востоке страны, проведению досрочных парламентских выборов и обновлению властной вертикали. Ключевыми экономическими задачами нового главы государства определены: подписание экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, борьба с коррупцией и избавление от энергетической зависимости. Последнее подразумевает достижение четких договоренностей украинских властей с европейскими партнерами о реверсных поставках топлива и разрешении спора о цене на газ, импортируемый из России.

Ни дня без газа

На минувшей неделе топливный спор между Украиной и Россией продолжился с новой силой. Во вторник, 27 мая, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что суммарный долг Украины за уже поставленный в страну газ к 7 июня достигнет 5,2 млрд долл. из расчета цены топлива в 485 долл. за тысячу кубометров. «Газпром» отвел времени на уплату долга – до 10 утра 3 июня, иначе перейдет на предоплату, и Украина будет получать столько газа, сколько оплатит.

Киев к таким угрозам привык: нас предупреждают не впервые, а газ в страну «заходит» как и прежде. Более того, как раз на 3 июня в Верховной Раде запланированы слушания по вопросам энергетической безопасности страны с участием премьер-министра Арсения Яценюка. Но главное в том, что Украина не единожды заявляла о готовности платить – и по долгам, и по текущим счетам - при условии документального оформления сделок и открытого обсуждения цены.

На минувшей неделе глава правительства вновь озвучил этот тезис. «Мы готовы заплатить за купленный газ. Святое дело - платить по своим обязательствам, - сказал Яценюк в ходе заседания правительства 27 мая. – Но должны быть подписаны документы, чтобы выплатить обязательство».

Содержание документов, по словам Яценюка, определилось еще месяц назад: Украина признает долг перед «Газпромом» в 2,2 млрд долл, сформированный на 1 апреля текущего года, и выплачивает его в 10-дневный срок, но при условии, что Россия возвращает цену на топливо, установленную нашей стане 1 января текущего года – 268 долл. за тысячу кубометров.

Средства на оплату долга в стране есть. В четверг, 29 мая, Кабмин обнародовал решение об увеличении уставного фонда «Нафтогаза» на искомые 2,2 млрд долл. (порядка 22,3 млрд грн). Предполагается, что на эту сумму НАК выпустит дополнительный пакет акций, а государство в лице Минфина его выкупит, расплатившись гособлигациями. Но платежа не будет, если к концу мая «Нафтогаз» и «Газпром» не подпишут соответствующее соглашение. Киев долг не заплатит и обещает встретиться с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. И это отнюдь не уловка. Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, иск в суд может быть подан уже в ближайшие дни. Как стало известно, «Нафтогаз» привлекает норвежскую юридическую компанию Wikborg, Rein & Co для защиты своих интересов во время урегулирования споров с «Газпром».

В пятницу, 30 мая, «газовые» переговоры в трехстороннем формате продолжились в Берлине. Об их итогах сообщил Яценюк на заседании Кабмина. По его словам, Украина завершила все процедуры для подачи иска в арбитражный суд Стокгольма и согласовала все «бесспорные» моменты по оплате газа с «Газпромом» на общую сумму 786 млн долл.

«Сегодня мы завершили все процедуры, необходимые для подачи иска в арбитражный суд Стокгольма. Чтобы подать иск, мы закрыли те счета, которые являются «бесспорными» в наших отношениях с «Газпромом». Это исключительно те счета, где цена определена в 268 долларов за тысячу кубометров, - сказал Яценюк. - В целом таких счетов на 786 млн долл. Это является для нас основанием для того, чтобы подавать в суд, так как мы признаем исключительно цену в 268 долларов».

При этом Яценюк сообщил, что Европейская комиссия обратилась с просьбой провести дополнительный раунд газовых переговоров в формате Украина – Европейский Союз – Россия в понедельник, который, вероятно, станет окончательным. Но если договоренность по цене на газ не будет достигнута, Украина подаст иск в арбитражный суд.

Яценюк еще раз напомнил, что позиция правительства Украины осталась неизменной. «Цена в размере почти 500 долл. Украиной никогда не будет принята, и по такой цене Украина никогда не будет покупать газ», - сказал глава правительства.

В свою очередь «Нафтогаз» сообщил, что уже перечислил «Газпрому» 786,3 млн долл. в счет оплаты за газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

Между тем, Россия не собирается пересматривать цену уже поставленного Украине, но не оплаченного газа, и готова дать скидку только за будущие поставки. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, «вопрос пересмотра цены за ноябрь-декабрь не обсуждается». По подсчетам российского министра, украинская власть не оплатила 10 млрд кубометров топлива.

Стала ясной и позиция ЕС в этом вопросе. Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер считает приемлемой цену российского газа для Украины в пределах от 350 до 390 долл. за тысячу кубометров вместо действующей со второго квартала цены в 485 долл. «Это разумная цена», - сказал Эттингер.

Таким образом, в понедельник главные новости будут с "газового фронта".

Бюджет на марше

Хорошие новости на минувшей неделе были от Министерства финансов. В ходе селекторного совещания с губернаторами 27 мая, глава ведомства Александр Шлапак сообщил, что бюджет страны выполняется согласно плану. Его доходная часть по итогам января-апреля составила 120,6 млрд грн, что на 14% больше прошлогоднего показателя, а расходная - 127,3 млрд грн, что оказалось даже ниже запланированного. Дефицит при этом составил 7,8 млрд долл., это вполне вписывается в ранее установленные рамки в 68 млрд грн до конца текущего года. Кроме того, по итогам апреля–мая Кабмин впервые в этом году принял решение выделить 2,5 млрд грн на нужды регионов.

Вместе с тем, по словам Шлапака, бюджет по-прежнему во многом завязан на помощи со стороны Национального банка - по итогам 4 месяцев она составила 21 млрд грн. При этом рассчитывать на быструю детенизацию экономики, ответственность за которую несет Министерство доходов и сборов, не приходится. Как подчеркнул министр, Миндоходов удалось сократить переплату по налогам – на 11 млрд грн (до 26 млрд грн), но в остальном проблемы в системе налоговой и таможни не упразднены. «Наше Министерство доходов и сборов, несмотря на категорическое требование премьер-министра, остается полузакрытым», - сказал Шлапак и добавил, что премьер поручил 2 июня провести расширенное совещание с налоговиками, осуществить «препарирование» доходов госбюджета и сделать выводы.

Также на минувшей неделе госказна пополнилась первым траншем большого кредита Всемирного банка на общую сумму 1,48 млрд долл. Кредитное соглашение было одобрено Советом директоров ВБ 22 мая, а в понедельник, 26 мая, состоялось торжественное подписание документов в Киеве. Средства выделяются на три крупные проекта – общей политики развития (750 млн долл), повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения (382 млн долл) и развития инфраструктуры (350 млн грн).

Первый транш кредита в объеме 750 млн долл. на реализацию проекта общей политики развития пришел в Украину в четверг, 29 мая. Деньги привлечены на 16 лет с 7-летним льготным периодом. Ставка кредита составляет менее 1%.

Знаковым стало и заявление Шлапака о способности страны рассчитаться по внешним долгам до конца года. «У нас есть достаточно на сегодня валюты, чтобы заплатить по всем обязательствам 2014 года. Я говорю про государственные обязательства. До конца года у нас есть достаточно ресурсов», - сказал министр, напомнив, что объем платежей, необходимых к выплате до конца года, составляет 9 млрд долл.

Шлапак также пообещал стабилизировать курс гривни: «Мы остановим доллар и приведем к экономически обоснованной отметки 11 грн (за 1 долл. - УНИАН)».

Банки в стрессе

А вот для банков минувшая неделя оказалась тревожной. Несмотря на заявления, приходящие от внешних кредиторов, банковский сектор продолжает лихорадить. По словам министра финансов, объем оттока депозитов из банковской системы Украины превысил 75 млрд грн, и это уже привело к недостатку кредитного ресурса и нестабильности валюты. А недостаток кредитных ресурсов, подчеркнул Шлапак, в свою очередь, отразился на показателях государственного бюджета, поскольку «Минфин не может выйти на внутренние рынки заимствований».

Неутешительными стали и новости о первых результатах стресс-тестов для 35 крупнейших банков страны. Проверка началась 26 мая и проходит согласно требованиям Международного валютного фонда при непосредственном участии специалистов Национального банка. Однако, по мнению экспертов, едва ли половина исследуемых финучреждений пройдет «экзамен». Как отметил экс-замглавы Национального банка Украины, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, около 50% банков «не пройдут эти тесты и у них будет отрицательный или нулевой капитал, возникнет вопрос о рекапитализации».

Также на минувшей неделе пополнился список банков с временной администрацией. Фонд гарантирования вкладов ввел ее в «Пивденкомбанке» и «Захидинкомбанке», признанных неплатежеспособными. Оба банка связывают с людьми, близкими к сыну экс-президента Виктора Януковича - Александру Януковичу и бизнесмену Юрию Иванющенко.

Тарифы растут – зарплаты не очень

Не обошлось на минувшей неделе без социальных новостей. Кабмин рекомендовал НКРЭ повысить с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 10-40%. В частности, в жилых домах с газовыми плитами тарифы вырастут до 30,8–1,34 грн за кВт/ч в зависимости от объема потребления (ранее диапазон составлял 23,35–79,8 копеек за кВт/ч). В жилых домах с электрическими плитами тарифы составят 23,7 коп.–1,34 грн за кВт/ч в месяц при предыдущем диапазоне цен 17,9 -79,8 копеек за кВт/ч.

В НКРЭ пояснили решение тем, что «на текущий момент население оплачивает только 24% фактических затрат на производство, передачу и поставку электроэнергии». В ведомстве подсчитали, что с 1 июня домохозяйства, потребляющие до 50 кВт/ч в месяц, увеличат объем расходов на электроэнергию на 1 грн, потребители до 150 кВт/ч - на 4 грн в месяц. Потребление 300 кВт/ч потребует увеличения платежей на 12 грн, 500 кВт/ч – на 23 грн, 800 кВт/ч – на 40 грн, 1000 кВт/ч – на 116 грн.

Также на минувшей неделе Госстат и Минсоцполитики обнародовали показатели зарплат и зарплатных долгов. Так, средняя зарплата в Украине в апреле по сравнению с мартом выросла на 40 грн, и на 1 мая составляла 3 626 грн. Традиционно больше всех получали авиаторы – 11,4 тыс. грн, а меньше всех почтальоны – 2,3 тыс. грн.

При этом объем задолженности по зарплатам, по оперативным данным Минсоцполитики, сократился до 954,6 млн грн с 1 млрд грн в апреле. Киевская, Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области по-прежнему - лидеры по объемам зарплатных долгов.

В законное русло

На минувшей неделе Кабинет министров обнародовал условия выпуска НДС-облигаций - пятилетних бумаг со ставкой купона на уровне учетной ставки Национального банка и номинальной стоимостью 1000 грн за одну облигацию.

Точный объем выпуска бумаг определяет Минфин, исходя из реестров инвентаризации сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных на 1 января 2014 года. Постепенное погашение основной суммы долга осуществляется посредством проведения каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения выплат в размере 10% номинальной стоимости облигации.

Процентные платежи также насчитываются каждые шесть месяцев в течение срока обращения бумаг с учетом их амортизационной стоимости.

Кроме того, Кабмин передал в Верховную Раду ранее одобренный проект закона о введении в Украине механизма налоговой амнистии, предполагающего освобождение налогоплательщиков от финансовой, административной и уголовной ответственности за сознательное занижение налоговых обязательств по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, сформированных на 1 января 2014 года.

Согласно проекту закона, налоговый компромисс применяется к налогоплательщикам, подавшим по заранее установленной форме уточняющий расчет налоговых обязательств, и влечет уплату в бюджет 15% от суммы уточненных обязательств. При этом оставшиеся 85% такой суммы считаются погашенными, на них не распространяются штрафные санкции или пеня. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен и проголосован в ближайшее время.

На следующей неделе Украину ждет инаугурация президента, за которой последуют кадровые изменения во властных структурах. Значит, все самое интересное только начинается.

Олеся Сафронова (УНИАН)