Fitch: прошедшие выборы позитивно повлияют на кредитоспособность Украины
17:40, 30 мая 2014Финансы
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Fitch отмечает позитивное влияние прошедших президентских выборов в Украине на кредитоспособность страны.
Выборы сокращают политическую неопределенность / REUTERS
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что прошедшие в Украине президентские выборы обеспечивают поддержку кредитоспособности Украины, сокращая политическую неопределенность на краткосрочную перспективу.
Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.
«Fitch Ratings отмечает, что прошедшие в Украине президентские выборы обеспечивают некоторую поддержку кредитоспособности суверенного эмитента, сокращая политическую неопределенность на краткосрочную перспективу и потенциально предвещая частичное сближение в отношениях с Россией», - говорится в сообщении.
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