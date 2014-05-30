Fitch: прошедшие выборы позитивно повлияют на кредитоспособность Украины

17:40, 30 мая 2014
Финансы
0

Fitch отмечает позитивное влияние прошедших президентских выборов в Украине на кредитоспособность страны.

REUTERS

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что прошедшие в Украине президентские выборы обеспечивают поддержку кредитоспособности Украины, сокращая политическую неопределенность на краткосрочную перспективу.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН. 

«Fitch Ratings отмечает, что прошедшие в Украине президентские выборы обеспечивают некоторую поддержку кредитоспособности суверенного эмитента, сокращая политическую неопределенность на краткосрочную перспективу и потенциально предвещая частичное сближение в отношениях с Россией», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУжесточение санкций может привести к снижению рейтинга РФ - Fitch

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter