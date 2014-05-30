Fitch: прошедшие выборы позитивно повлияют на кредитоспособность Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что прошедшие в Украине президентские выборы обеспечивают поддержку кредитоспособности Украины, сокращая политическую неопределенность на краткосрочную перспективу.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

«Fitch Ratings отмечает, что прошедшие в Украине президентские выборы обеспечивают некоторую поддержку кредитоспособности суверенного эмитента, сокращая политическую неопределенность на краткосрочную перспективу и потенциально предвещая частичное сближение в отношениях с Россией», - говорится в сообщении.

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