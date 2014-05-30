Fitch прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 5%

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Как отмечает Fitch, кризис продолжит сказываться на экономике Украины. «Мы прогнозируем сокращение ВВП на 5% в этом году. Без Крыма промышленное производство в апреле сократилось на 6% относительно предыдущего года, и потребительские расходы заметно снизились, в особенности на востоке страны. Инфляция в апреле составила 3,3%, но Fitch ожидает ее увеличения в связи с тарифами на газ и произошедшим снижением обменного курса», - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что государственные финансы находятся под давлением, но правительство повысило налоги и снизило расходы, сократив бюджетный дефицит.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16%, но ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в 2015 году.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, и также прогонозирует, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% при инфляции 14,4% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем. В то же время в ЕБРР отмечают, что в 2015 году в экономике Украины будут заметны признаки стагнации, но, несмотря на это, экономика выстоит.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. В то же время, как заявлял министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета в мае текущего года, правительство может пересмотреть свой прогноз в связи с продолжающейся нестабильной ситуацией на юго-востоке страны.

По данным Госстата, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

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