Киев оценивает свои потери в Крыму в сотни миллиардов долларов - Продан

Украина оценивает свои потери в Крыму в сотни миллиардов долларов и намерена включить их в судебный иск к России, заявил глава Минэнерго Украины Юрий Продан, передает РИА «Новости».

"Мы оцениваем свои потери, которые понесла Украина в связи с аннексией Крыма. Готовится соответствующий иск. Но он входит в большой иск, который государство Украина готовит против России. Сейчас рассматривается Министерством юстиции", - сказал Продан журналистам в Берлине.

"Сейчас идет оценка, есть юридическое описание этих активов. Я думаю, что это сотни миллиардов долларов", - заявил он позже РИА "Новости".

Продан пояснил, что это "вся украинская собственность - стоимость шельфа, стоимость буровых установок, электрических передач, стоимость водоканала".

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.