МВФ выделит Греции новый транш в 3,41 млрд евро

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Греции нового кредитного транша в размере примерно 3,41 млрд евро, сообщила сегодня пресс-служба МВФ, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне.

Решение о предоставлении данного займа было принято советом директоров МВФ по итогам очередного, пятого по счету, обзора выполнения Грецией программы антикризисной поддержки, передает "Прайм".

Эта программа МВФ была утверждена 15 марта 2012 года. Нынешнее решение совета директоров означает, что к настоящему времени Афины получили доступ к примерно 11,58 млрд евро, или 15,75 млрд долларов кредитной помощи со стороны МВФ.

Программа осуществляется совместно со странами зоны евро. Всего в ее рамках Греции предполагается выделить около 173 млрд евро в течение четырех лет.

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