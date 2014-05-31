Кипр снял последнее ограничение на транзакции местных банков
В стране остаются в действии ограничения на перевод средств за рубеж через кипрские банки
На Кипре объявлено об отмене последнего ограничения на операции местных банков внутри страны. Министерство финансов республики сообщило, что отныне клиентам одного кредитного учреждения разрешается открывать счета в другом банке. Однако строгие меры контроля за переводом капиталов кипрскими банками за рубеж остаются в силе, сообщает Прайм.
Минфин снял последнее ограничение 14 месяцев спустя после того, как в марте прошлого года правительство было вынуждено принять требования ЕС и МВФ о беспрецедентной "стрижке" незастрахованных депозитов в двух крупнейших банках страны в целях рекапитализации системного для экономики острова Банка Кипра и проведения глубокой реструктуризации банковской системы. В обмен власти получили кредит в 10 млрд евро, необходимых для предотвращения дефолта.
Эта беспрецедентная мера вызвала шок на Кипре и привела к закрытию почти на две недели всех банков страны и к последующему введению жестких ограничений на операции кредитных организаций с целью не допустить вывода их клиентами средств за рубеж. В течение года постепенно эти ограничения смягчались и сегодня были полностью сняты.
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Пока остается неясным, как долго будут сохраняться строгие ограничения на зарубежные транзакции кипрских банков. Российские и многие другие иностранные банки, работающие на острове, были выведены из-под действия ограничительных мер еще в прошлом году.
В стране остаются в действии ограничения на перевод средств за рубеж через кипрские банки, а также запрет на вывоз свыше 3 тыс. евро пассажирами авиарейсов, выезжающих из страны.