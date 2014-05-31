Европейский центробанк может установить отрицательную ставку по евро

Об этом сообщает сегодня лондонская газета "Файнэншл таймс", передает Прайм.

"На предстоящем в ближайший четверг заседании ожидается, что Совет управляющих ЕЦБ сделает шаг, который не совершал ни один Центральный банк - снизит учетную ставку ниже ноля, - отмечает издание. - Одновременно он, видимо, расширит кредитование среднего и мелкого бизнеса".

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Отрицательная учетная ставка означает, что вкладчикам не выгодно держать свою наличность на счетах банка, так как на депозиты не только не начисляются проценты, а наоборот - списывают. Тем самым ЕЦБ, по мнению независимых специалистов, попытается одновременно достичь двух целей: увеличить кредитование бизнеса частными банками и снизить курс евро относительно доллара и иных твердых валют.

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"Не следует переоценивать возможное влияние на курс евро отрицательной ставки, - заметил валютный аналитик банка ING Перт Крпата. - Видимо, данный шаг способен только задержать дальнейшее удорожание евро, но не больше".

